انطلاق مهرجانات اليوم الوطني الـ92 في مختلف مناطق المملكة

︎

.

تحتضن مناطق المملكة على مدى أربعة أيام في الفترة من ( 21 – 24 سبتمبر)، 12 مهرجانًا ترفيهيًا ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 92 التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه تحت شعار “هي لنا دار”، التي ستشكل كرنفالات احتفالية ووجهات رئيسة للمواطنين والزوار للاحتفاء بهذه المناسبة.

وتنطلق المهرجانات الترفيهية من الحدائق والمتنزهات العامة في مختلف مناطق المملكة؛ لتضم عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى العروض الفلكلورية والألعاب الحركية، كما تضم منصات تفاعلية مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة.

وتقدم فرق الفنون الشعبية عروض فلكلورية من التراث الشعبي السعودي، تعبر عن الموروث الثقافي لكل منطقة لإثراء تجربة الزوار، حيث تعبر الرياض عن نفسها بتقديم “العرضة السعودية” و”سامري”، والمنطقة الشرقية “خبيتي”، و”البيشانة” في المدينة المنورة، وكذلك مشاركة “القزوعي” و”الخطوة الجنوبية” في عسير، و”المزمار” بمكة المكرمة، إضافةً إلى العروض المعبرة عن غرب المملكة، مثل”الدحة” في تبوك و”البدواني” في جدة و”ينبعاوي” في ينبع.

وتضم المنطقة 5 عروض يومية، إضافةً إلى ألعاب الخفة التي ستؤديها مجموعة من المحترفين باستخدام كروت لعب مصممة بهوية اليوم الوطني، وبواقع 3 عروض يومية.

وتتكامل روح هوية اليوم الوطني مع الأنشطة التجارية في مواقع المهرجانات من خلال الأكشاك التي تم تصميمها بأسلوب هندسي متناسق مع ألوان الهوية ومظاهر الاحتفالات.

وتُقام المهرجانات في غراسي بارك بالرياض وحديقة الأمير ماجد في جدة، ومتنزه الملك عبدالله في الواجهة البحرية بالدمام، وحديقة الملك خالد في بريدة، وكذلك متنزه النخيل في الجوف، ومتنزه الأمير فهد بن سلطان في تبوك وحديقة سما أبها، كما ستُقام المهرجانات فيمتنزه المغواه في حائل، ومتنزه القيم في الباحة، ومنتزه أبا رشاش في نجران، ومنطقة الرفاع في عرعر، وفي جازان سيُقام المهرجان بجوارالقرية التراثية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

