محمد رمضان يكشف حقيقة طرده من مقهى في الإسكندرية

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كشف الفنان المصري محمد رمضان، حقيقة طرده من مقهى في الإسكندرية مؤخراً.

ونفى الفنان ما تردد خلال الساعات الأخيرة الماضية عن طرده من المقهى ، مؤكدًا أن ذلك عار تمامًا من الصحة، مشيرا إلى أنه هو من ترك المقهى لتكدس الجمهور حوله، والمكان لم يستوعب كل تلك الأعداد.

ونشر «رمضان» عبر صفحته الشخصية على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو وسط جمهوره بالإسكندرية، وعلق عليه قائلا: «حق الرد على المواقع الموجهة الكاذبة، دخلت لشرب الشاي في المقهى، وحدث تكدس من قبل الجمهور، فغادرت تجنبا لحدوث خسائر».

وتابع: «وذهبت لمكان آخر وجاء الجمهور خلفي، انظروا العدد، كيف لكل هذه الأعداد التواجد في مقهى».

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Source almnatiq

