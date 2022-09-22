زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب غرب المكسيك

︎ . المناطق_متابعات ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية ميتشواكان غرب المكسيك. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 20.7 كيلومتر، وأوضحت رئيسة بلدية مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، أنه لم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار في المدينة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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