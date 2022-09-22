بـ 42 درجة.. الدمام وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع – بمشيئة الله – انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

الحرارة 42 درجة مئوية في هذه المناطق

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 42 درجة في الدمام وحفر الباطن، و41 درجة في الأحساء، و40 درجة في مكة وبريدة وشرورة ووادي الدواسر والخرج، و39 درجة في الرياض والدوادمي والمجمعة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 28 درجة، وسجلت الباحة 29 درجة مئوية.

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Source almnatiq

