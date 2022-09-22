انخفاض درجات الحرارة تدريجياً.. “فلكية جدة”: اليوم آخر أيام فصل الصيف

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المناطق_الرياض

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، إن اليوم هو آخر أيام فصل الصيف في الوطن العربي والنصف الشمالي للكُرة الأرضيّة، بعد أن استمر 93 يوماً، ومن الغد الجمعة سيبدأ فصل الخريف فلكيًا.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن دخول فصل الخريف لا يعني أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، إذ تنخفض درجات الحرارة شيئا فشيئا، وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأبان أن فصل الخريف يتصف بكثرة تقلباته الجويّة، وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء ،لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار، كما أنه يُعتبر البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية إذ تكثُر حالات عدم الاستقرار الجوي.

وأفاد بأن منطقة الخليج العربي، ترتفع فيها فُرص تساقُط الأمطار الرعديّة، كما أن بداية فصل الخريف ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.

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Source almnatiq

