7 مراحل للتطوير بمسعى الصفا والمروة خلال العهد السعودي

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أستعرضت وزارة الحج والعمرة، مسيرة التطور بمسعى الصفا والمروة في المسجد الحرام، مبينة أنه مر بـ7 مراحل من التطوير منذ بداية العهد السعودي.

وأوضحت الوزارة أنه في عهد الملك عبدالعزير( 1932- 1953) تم رصف المسعى بحجر الصوان، وفي عهد الملك سعود (1953- 1964)، تم بناء الطابقين الأول والثاني من المسعى.

وأبانت أنه في عهد الملك فيصل (1964- 1975)، تم تشييد قبة الصفا، وفي عهد الملك خالد (1975- 1982)، تم تبريد المسعى بالمراوح والمكيفات، وتركيب حواجز لممرات العربات.

وأشارت إلى أنه في عهد الملك فهد (1982- 2005)، تم توسعة منطقة الصفا في الطابق الأول لتصبح مساحتها 375م2، وفي عهد الملك عبدالله (2005-2015) حدثت أكبر توسعة ببناء 4 طوابق وزاد عرض المسعى إلى 40 مترًا.

وأفادت أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ عام 2015 وحتى الآن، تم زيادة مساحة المسعى لاستيعاب 70 ألف مصلٍ، وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 118 ألف ساعٍ في الساعة.





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Source akhbaar24

