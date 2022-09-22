اخبار الرياضه السعوديه عسير تستضيف أولى جولات بطولة المملكة للراليات

وتم تصنيف كافة السيارات المشاركة في فئة المشاركين حيث سيتنافس 23 سائقاً في فئة T1، يتقدمهم بطل العالم للراليات الباها سائق فريق تويوتا يزيد الراجحي، إضافة إلى محمد التويجري، ومثنى الشمري.
وفي فئة T2، يتقدم أحمد الشقاوي (بطل العالم السابق بفئة T3) المشاركين في هذه الفئة، إضافة إلى جعفر القحطاني، وخالد الهمزاني.
أما في فئة T3، فتتقدم بطلة العالم لفئة الباها دانية عقيل فئة المنافسين، إضافة إلى صالح السيف. بينما سيشهد الرالي مشاركة بطل سباقات الدرفت سعيد الموري الذي يملك رصيداً من الخبرة في الراليات، وسيتواجه للمرة الأولى بهذه الفئة مع البطلة الصاعدة مها الحمالي في صراع على هذه الفئة.
وستبدأ منافسات «رالي عسير» صباح الجمعة بانطلاقة جميع المشاركين نحو القسم الأول من الرالي، الذي سيكون بين منطقة القدة والقاعة، لمسافة 183.83 كلم، في حين ستكون الانطلاقة في اليوم الثاني من المنطقة الواقعة بين طريب والقاعة لمسافة 188 كلم تقريباً.
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