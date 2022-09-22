اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي إم تيرمينالز»

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات مع Keith Svendsen الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي إم تيرمينالز».
تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير وتعزيز القطاع البحري واللوجستي واستعراض ما تبذله شركة إي بي إم تيرمينالز في هذا المجال.
كما تم في الاجتماع بحث تدريب وتطوير الكوادر البحرينية وتأهيلها لتبوأ مراكز قيادية في هذا القطاع الهام.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية سعادة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة وسعادة السيد بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشئون الموانئ والسيدة مورين بانرمان المدير التنفيذي لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين والسيد عيسى محمد القطامي.
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