اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي إم تيرمينالز»

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬اجتمع‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬مع‭ ‬Keith Svendsen‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‮»‬‭. ‬

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تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬البحري‭ ‬واللوجستي‭ ‬واستعراض‭ ‬ما‭ ‬تبذله‭ ‬شركة‭ ‬إي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

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كما‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتأهيلها‭ ‬لتبوأ‭ ‬مراكز‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الهام‭. ‬

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حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشئون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬بدر‭ ‬هود‭ ‬المحمود‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشئون‭ ‬الموانئ‭ ‬والسيدة‭ ‬مورين‭ ‬بانرمان‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬والسيد‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬القطامي‭.‬