هبوط حاد لأسعار الذهب تتجاوز 12.5 دولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد قرابة 12.5 دولاراً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس برفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في خامس زيادة منذ بداية العام الجاري.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.76% أو ما يعادل 12.7 دولار لتصل إلى 1661.15 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة “08:37 صباحاً بتوقيت الإمارات”.

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.4% تعادل 6.75 دولار لتصل إلى 1668.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.44% إلى 19.39 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين بنسبة 0.49% إلى 906.1 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.5% إلى 2147.77 دولار.