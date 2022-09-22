محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – «التربية»: سنعلن في وقت لاحق نتائج التحقيق في الادعاء والفيديو المنشور من قبل ولي أمر حول كسر سبورة ابنه على رأسه من قبل معلمة

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «التربية»: سنعلن في وقت لاحق نتائج التحقيق في الادعاء والفيديو المنشور من قبل ولي أمر حول كسر سبورة ابنه على رأسه من قبل معلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.