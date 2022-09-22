«سكني»: إلغاء الحجز الإلكتروني للأراضي الجديدة في هذه الحالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نفى برنامج سكني، اليوم الخميس، وجود أي رسوم للحجز الإلكتروني للأراضي الجديدة، مشيرًا إلى أن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي يؤدي إلى إلغاء حجزها.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
الحجز الإلكتروني
والتوضيح جاء ردًا على سؤال لمستفيدين يسألون عن طريقة وآلية الحجز الإلكتروني للأراضي الجديدة ومدى إمكانية التنازل عنها.
وقال “سكني” ردًا على السؤال: “نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني، علمًا أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك”.
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وأضاف: “كما نود التنويه بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار”.
والأربعاء، أعلن برنامج سكني، عن طرح 2,957 أرض سكنية مجانية جديدة في 8 مخططات سكنية، وذلك ضمن الحلول والخيارات السكنية لتسهيل رحلة أهلنا المستفيدين في تملّك المسكن الأول.
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