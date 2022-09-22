محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بدرجة كبيرة للسيطرة على التضخم، إذ ألقت المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي بظلالها على طلب الوقود مستقبلا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 89.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 82.79 دولار للبرميل، وفقا لـ”رويترز”.
ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء لثالث مرة هذا العام إلى نطاق بين 3 و3.25%، وألمح بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 89 دولاراً للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.