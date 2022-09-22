تراجع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 89 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بدرجة كبيرة للسيطرة على التضخم، إذ ألقت المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي بظلالها على طلب الوقود مستقبلا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 89.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا إلى 82.79 دولار للبرميل، وفقا لـ”رويترز”.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء لثالث مرة هذا العام إلى نطاق بين 3 و3.25%، وألمح بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة.