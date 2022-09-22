جائزتان لتعليم ينبع في مسابقة الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

حصدت إدارة تعليم ينبع فئتين من جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج في المسابقة السابعة للعام 2022/2021، تحت شعار: ( نحو عودة آمنة ) للمدارس الصديقة، حيث حصدت ثانوية ابن النفيس جائزة فئة مبادرات المدارس بعنوان ( مدرستي آمنة ) ، وحصدت الثانوية الخامسة فئة مبادرات الطلبة تحت عنوان ( الوقاية مع الموشن جرافيك ).

و هنأ مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي الفائزين بالجائزتين، مدير ثانوية ابن النفيس بدر بن متروك العتيبي، وطالبات الثانوية الخامسة، دانة ناجي المحلاوي، وغدير حسن الحربي، و روان خالد أمين، و أمواج عبدالعزيز، مشيدًا بالجهود المبذولة في تكوين بيئة مدرسية محفزة على التعليم والتعلم، وتطبيق أحدث الممارسات التربوية للرقي بالتعليم.

وتأتي الجائزة ضمن برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج للمدارس الصديقة والمنتسبة إليها، لدعم العمل التربوي بالمدرسة، وإتاحة الفرصة لكل من الطالب والمعلم وإدارة المدرسة للاستفادة من المبادرات النوعية والبحوث والبرامج وإثراء البيئة التربوية وتعزيز المحتوى التربوي العربي، وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة التعاون والعمل في المدرسة والمجتمع، وتعزيز الدور الإيجابي للطالب كعنصر فاعل في المجتمع. وتناولت مبادرة المدارس أفضل المشاركات المجتمعية الفاعلة في ظل الجائحة؛ فيما تناولت مبادرة الطلاب تقديم أفلام توعوية قصيرة حول الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

والجدير بالذكر أن تعليم ينبع تلقى دعوة مكتب التربية العربي لدول الخليج لتكريم المدرستين الفائزتين بجائزة مبادرات الدورة السابعة أثناء منتدى المعلم الخليجي في سلطنة عمان بمدينة مسقط خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2022م.