كوريا الجنوبية تسجل 33,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت كوريا الجنوبية اليوم 33,009 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 24,535,940 . كما سجلت البلاد 59 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، مما رفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 28,009 حالة.

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