“إيجار”: لا يُلزم دفع المستحقات المستقبلية عند إلغاء العقد

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أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه في حال إلغاء عقد الإيجار، فلا يلزم دفع المستحقات المستقبلية، وتبقى الدفعات السابقة مستحقة.
وبيّنت الشبكة أن إلغاء العقد يكون بموافقة الطرفين عن طريق حساباتهم الشخصية على شبكة إيجار، لافتة إلى أنه في حال رفض أحد الأطراف إنهاء العقد يبقى ساريا إلى نهاية مدته.
وجاء توضيح الشبكة، ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى إلزامية قيام المؤجر بدفع باقي مدة العقد عند إخراج المستأجر.
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Source akhbaar24
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