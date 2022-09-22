خبير يكشف سبب وضع الهاتف على خاصية الطيران أثناء الرحلة الجوية

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قال أحد خبراء الطيران، إن وضع الهواتف المحمولة على خاصية الطيران أثناء الرحلة الجوية أمر ضروري للغاية.
وأوضح رئيس قسم الطيران في CQUniversity Australia دوغ دروري، أنه تم إجراء العديد من اختبارات السلامة للهواتف المحمولة على متن الطائرات وفصل ترددها عن مراقبة الحركة الجوية.
وأشار دروري إلى أنه يمكن للأجهزة الإلكترونية الشخصية أن ترسل إشارة ضمن نفس نطاق التردد مثل أنظمة الاتصالات والملاحة بالطائرة، ما ينتج عنه ما يعرف بالتداخل الكهرومغناطيسي.
ولفت إلى أن النطاق الترددي 5G أقرب كثيراً إلى النطاق الترددي المستخدم في صناعة الطيران، مما قد يتسبب في حدوث تداخل مع أنظمة الملاحة بالقرب من المطارات التي تساعد على هبوط الطائرة، مبينا أن الشبكات اللاسلكية الحالية من الجيل الخامس تسببت في قلق الكثيرين في صناعة الطيران.
ونوه إلى أن النطاق الترددي للترددات اللاسلكية محدود، ومع ذلك ما زال هناك محاولات لإضافة المزيد من الأجهزة الجديدة إليه.
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Source akhbaar24
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