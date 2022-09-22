الوفد اليمني ينسحب من جلسة الأمم المتحدة خلال إلقاء الرئيس الإيراني كلمته أمام الجمعية (فيديو)

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قاطع الوفد اليمني برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، أثناء إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمة بلاده في جلسة اليوم الثاني، وقام بالانسحاب ومغادرة الجلسة.

وعاد الوفد اليمني مرة أخرى إلى الجلسة عقب انتهاء كلمة رئيسي، ما اُعتبر رسالة احتجاج واضحة على تدخلات طهران في الشأن اليمن.

وتحتج الحكومة اليمنية على التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتتهمها بدعم المـليشيات الإيرانية بالمال والسـلاح لإطالة أمد الحـرب ومفاقمة الكارثة الإنسانية في البلاد.

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Source akhbaar24

