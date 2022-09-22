بينها تدمير الشعر وجفاف الجلد.. تعرف على أضرار الاستحمام يوميًا

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اعتاد البعض على الاستحمام بشكل يومي حرصا منهم على الحفاظ على نظافة الجسم باستمرار، وتجنب خروج الرائحة الكريهة.

إلا أن الاستحمام اليومي له العديد من الأضرار على العكس مما يعتقده البعض، نعرضها فيما يلي:

أضرار الاستحمام يوميًا

ظهور البثور: يؤثر الاستحمام يوميا وخاصة بالماء الساحن على الجلد الطبيعي والصحي، وبالتالي يؤدي إلى إزالة طبقة من الزيت وحدوث اضطرابات في البكتيريا الجيدة، ما يلحق ضررا في البشرة وظهور البثور.

جفاف الجلد: يؤدي الاستحمام بالماء الساخن يوميا إلى تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية التي تحتاجها البشرة لتظل رطبة، وهو ما يسبب جفاف الجلد وتهيجه والشعور بالحكة.

ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية: استخدام الصابون المضاد للبكتريا أثناء الاستحمام يمكن أن يقتل البتكيريا الطبيعية، ويسبب خللا في توازن الكائنات الحية الدقيقة على الجلد.

التهابات الجلد: يسمح الجلد الجاف والمتشقق والناتج عن الاستحمام يوميًا للبكتيريا والمواد المسببة للحساسية باختراق الحاجز الذي يوفره الجلد، وهذا يسمح بردود فعل تحسسية والتهابات.

تقليل قدرة الجاهز المناعي: يؤدي الاستحمام اليومي إلى تقليل قدرة الجهاز المناعي على أداء وظيفته، حيث يحتاج إلى بعض التحفيز بواسطة الكائنات الحية الدقيقة الطبيعية والأوساخ لتكوين أجسام مضادة.

تدمير الشعر: يجرد الاستحمام يوميا الشعر من الزيوت الطبيعية، ما يجعل الشعر باهتا وجافا ومجعدا.

اعتاد البعض على الاستحمام بشكل يومي حرصا منهم على الحفاظ على نظافة الجسم باستمرار، وتجنب خروج الرائحة الكريهة. إلا أن الاستحمام اليومي له العديد من الأضرار على العكس مما يعتقده البعض، نعرضها فيما يلي: أضرار الاستحمام يوميًا ظهور البثور: يؤثر الاستحمام يوميا وخاصة بالماء الساحن على الجلد الطبيعي والصحي، وبالتالي يؤدي إلى إزالة طبقة من الزيت وحدوث اضطرابات في البكتيريا الجيدة، ما يلحق ضررا في البشرة وظهور البثور. جفاف الجلد: يؤدي الاستحمام بالماء الساخن يوميا إلى تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية التي تحتاجها البشرة لتظل رطبة، وهو ما يسبب جفاف الجلد وتهيجه والشعور بالحكة. ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية: استخدام الصابون المضاد للبكتريا أثناء الاستحمام يمكن أن يقتل البتكيريا الطبيعية، ويسبب خللا في توازن الكائنات الحية الدقيقة على الجلد. التهابات الجلد: يسمح الجلد الجاف والمتشقق والناتج عن الاستحمام يوميًا للبكتيريا والمواد المسببة للحساسية باختراق الحاجز الذي يوفره الجلد، وهذا يسمح بردود فعل تحسسية والتهابات. تقليل قدرة الجاهز المناعي: يؤدي الاستحمام اليومي إلى تقليل قدرة الجهاز المناعي على أداء وظيفته، حيث يحتاج إلى بعض التحفيز بواسطة الكائنات الحية الدقيقة الطبيعية والأوساخ لتكوين أجسام مضادة. تدمير الشعر: يجرد الاستحمام يوميا الشعر من الزيوت الطبيعية، ما يجعل الشعر باهتا وجافا ومجعدا.

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Source akhbaar24

