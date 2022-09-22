“المركزي السعودي” يرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” وإعادة الشراء المعاكس

محمد بن مسعود - الدمام - اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة.

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