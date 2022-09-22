«عكاظ» ترصد.. السعودية تواصل رفع إنتاجها النفطي للشهر الـ 15 على التوالي

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أن إنتاج السعودية من النفط الخام واصل ارتفاعه للشهر الـ 15 على التوالي، إذ بلغ إنتاج السعودية اليومي في شهر يوليو الماضي نحو 10.82 مليون برميل نفط، بزيادة نسبتها 1.59% مقارنة بشهر يونيو الماضي التي بلغت آنذاك 10.65 مليون برميل نفط، ويفصل السعودية عن إنتاج 11 مليون برميل نفط يومياً نحو 185 ألف برميل نفط.

وبلغت نسبة زيادة السعودية من الإنتاج النفطي في 15 شهراً نحو 32.96%، إذ بلغ إنتاجها النفطي في شهر أبريل من عام 2021 نحو 8.13 مليون برميل نفط يومياً، فيما بلغ الإنتاج الحالي 10.82 مليون برميل نفط يومياً، بزيادة قدرها 2.68 مليون برميل نفط خلال فترة 15 شهراً.

وفي شهر سبتمبر الجاري، وافقت «أوبك بلس» على خفض إمدادات النفط لشهر أكتوبر القادم، سعياً لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية، بعد أن تسببت الخلفية الاقتصادية المتعثرة في أطول تراجع للأسعار في عامين. وأكد بيان للمجموعة، أن الاجتماع الوزاري لـ«أوبك بلس» التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها، مشيراً إلى أن التذبذب الشديد وحالة عدم اليقين المتزايدة يتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرق مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وقررت المجموعة إعادة مستوى الإنتاج في شهر أكتوبر 2022، إلى مستويات شهر أغسطس 2022، بعد أن رفعت الإنتاج بما يعادل 100 ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر الجاري، والذي سيستمر لشهر واحد فقط.