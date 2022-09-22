عملتا تركيا والسويد تسجلان أدنى مستوى تاريخي

وبدأت التراجعات الملحوظة للعملة التركية في نهاية عام 2017، عندما كان الدولار يتداول آنذاك عند مستوى 3.37 ليرة تركية، ولكنها استمرت في الانخفاض بشكل متسلسل لتفقد نحو 81.61% من قيمتها في 5 سنوات.
أما العملة السويدية فقد تراجعت بنسبة 18.13% خلال العام الحالي 2022، وأصبح قيمة الدولار نحو 11.04 كرونة سويدية، بعد أن أغلق الدولار بنهاية العام الماضي عند سعر 9.04 كرونة سويدية.
وتوقعت الأسواق المزيد من الارتفاعات لمؤشر الدولار، مع تراجع قوي في المراهنة على سندات الخزانة الأمريكية، ستدفع بالعوائد لصعود قوي في ظل المخاوف حيال رفع الفيدرالي الفائدة بقوة، لمواجهة التضخم الذي لم تنكسر شوكته إلى الآن رغم رفع الفيدرالي الفائدة بـ225 نقطة أساس منذ بداية العام حتى قبيل اجتماعه أمس (الأربعاء).
ويظل الفيدرالي في حربه ضد التضخم المرتفع بأعلى وتيرة في 40 عاماً، ومع الارتفاع القوي لمعدلات الفائدة أصبحت عوائد الصناديق تكاد أن تقارب مستويات 2020، وهي مستويات الصفر عائد.
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