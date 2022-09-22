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فرنسا تقترب من تأميم أكبر شركة كهرباء في العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد خطوات ألمانيا لتأميم قطاع الطاقة ومصادرة أصول الوحدة التابعة لشركة روسنفت الروسية في ألمانيا، وصل هذا التوجه إلى فرنسا، إذ تخطط الحكومة الفرنسية لإطلاق عرضها النهائي للاستحواذ على شركة EDF – أكبر شركة لإنتاج وتوريد الكهرباء في العالم – بحلول نهاية هذا الشهر.

ووفقاً لما نقلته وكالات إعلامية عن مصادر، فإن صناع السياسة الفرنسيين أوضحوا نواياهم لشراء الحصة المتبقية في عملاق الطاقة، إلا أنها تأجلت بسبب تعقيد التفاصيل المالية للصفقة، وتمتلك الحكومة الفرنسية حالياً 83.9% من رأسمال الشركة.

وفي يوليو، خلال خطاب ألقته أمام البرلمان الفرنسي، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن: «يجب أن نمتلك السيطرة الكاملة على إنتاج الكهرباء وأدائها».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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