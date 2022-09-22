اخبار الرياضه السعوديه ملعبان في جدة والرياض بتقنيات عالية

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح لـ«عكاظ» وكيل المنشآت الرياضية المهندس ثامر باسنبل، أن دوري السيدات أحد أهم الممارسات التي ستتم في نطاق كرة القدم، ويحظى باهتمام كبير من قيادات الوزارة وسيكون وفق آخر تحديث، مؤكداً أن الانطلاقة ستكون في أكتوبر ويستمر إلى فبراير، وستقام مباريات الدوري في عدد من ملاعب الأندية والملاعب الرديفة في استاد الملك فهد وملعب الصالة الرياضية في الجوهرة وملعبي نادي الهلال والنصر، وهي جزء من المنظومة الرياضية وجزء من الروزنامة.

كما كشف المهندس باسنبل، خلال المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة، أن هناك مسارين لتطوير منشآت الأندية، المرحلة الأولى بدأت وتشمل 9 أندية، وقال: «بدأنا العمل على استادات رياضية في 3 أندية هي الشباب والاتفاق والفتح، وستكون ملاعب هذه الأندية دون مضمار، وهي مخصصة لمباريات كرة القدم».

وأضاف: «كما بدأنا العمل على منشآت 9 أندية جديدة وكذلك المركز الرياضي في مدينة الخرج، وأنهينا منشآت ناديي أبها والروضة، وسيتم استحداث منشآت رياضية في الأحياء للمساعدة على ممارسة الرياضة».

وتابع باسنبل: «المرحلة الأولى تشمل موقعين، الأول في الرياض وآخر في جدة، وسيتم إنشاء ملعب شمال مدينة الرياض وتحديداً خلف جامعة الأميرة نورة بسعة 40 ألف متفرج وبتقنيات عالية، وسيكون جاهزاً لاستضافة المباريات قبل كأس آسيا 2027. ومدينة الطائف هي إحدى المدن المستهدفة للتطوير والتهيئة لتكون أحد المواقع المهمة في استضافة المعسكرات والمباريات، ولدينا مبادرة «تحسين تجربة الحضور»، وتشمل شراء التذكرة وحتى الخروج من الملعب، ونتدرج فيها بدءاً بتحسين البنية التحتية في بعض المنشآت».

وأردف باسنبل: «نعمل على تقليل فترة إغلاق ملاعب مدينة الرياض للصيانة والتطوير، وندرس مع الأندية حالياً كافة الحلول المطروحة والخيارات، كما نسعى لتطوير إضاءة الملاعب في الدوري السعودي لتكون وفقاً لمعايير الفيفا بـ2500 لوكس، علماً بأنها حالياً بـ1800 لوكس».

كما أعلن مدير التراخيص في وزارة الرياضة محمد السرحاني لـ«عكاظ»، أن تفاوت الأسعار في المراكز الرياضية يعود لنوعية الخدمات المقدمة في كل مركز رياضي، ووزارة الرياضة لن تضع حداً أعلى لأسعار الاشتراكات.

كما أن هناك 4 أندية خاصة بداية من الموسم الجديد ستدخل للمنافسة عقب حصولها على التراخيص، وهي أندية الدمام والفضل والشعبة والمخواة.

وأضاف السرحاني، خلال المؤتمر الدوري لقطاع الرياضة: «سنشاهد العديد من الأندية الخاصة التي مُنحت التراخيص تشاركنا في دورة الألعاب السعودية».

وواصل السرحاني: «نتواصل باستمرار مع العديد من كبرى الشركات والجامعات وسنشهد دخول أندية جديدة في القطاع الرياضي الفترة المقبلة»، مبيناً أن إستراتيجية دعم الأندية الموجهة للأندية الحكومية ستشمل الأندية الخاصة كذلك في حال وصولها للدرجات المحددة واستيفاء كافة الشروط.

ولفت إلى استهداف زيادة عدد الأنشطة الرياضية في كل مجال، «لدينا تراخيص قادمة لتعزيز هذا الجانب».