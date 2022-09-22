جاء ذلك، خلال حفل توقيع الشراكة المجتمعية الإثنين الماضي بمقر مستشفى الدرعية، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد الرشيد، والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور عبدالله الخثلان، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم الدكتور محمد عُمير، وكبار المسؤولين التنفيذيين لدى شركاء المبادرة.
وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك عبيد الرشيد عن اعتزاز البنك بإطلاق هذه المبادرة تزامناً مع اليوم الوطني الـ92 للمملكة، بما تحمله الذكرى من معاني التلاحم والوفاء للوطن وقيادته وأبنائه، مشيراً إلى التزام البنك بتقديم الدعم والمشاركة في المبادرات التي تمسّ المواطنين وتتلمّس حاجاتهم وتحيي الأمل في نفوسهم انسجاماً مع مسؤولياته المجتمعية، ومؤكداً أن هذه المبادرة بأبعادها الوطنية والمجتمعية والإنسانية، سيكون لها أثرها في ترسيخ المبادرات التنموية المستدامة ثقافةً ونهجاً وممارسةً، موجهاً شكره وتقديره لشركاء الخير والعطاء من المستشفى والجمعية الذين أسهموا في بلورة هذه المبادرة.
وقال الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور عبدالله الخثلان: «إطلاق هذه المبادرة يكتسب أهميته لتزامنها مع الاحتفال باليوم الوطني الـ92 لمملكتنا الحبيبة».
وأوضح أن المبادرة سيتم تنفيذها من خلال 9 مراحل بعدد 10 مرضى لكل مرحلة، حيث سيتم إجراء عمليات استبدال مفصل الركبة للحالات المدرجة لدى قوائم الانتظار في المستشفى من المرضى الأكثر احتياجاً ممن يعانون من أمراض الروماتيزم وخشونة المفاصل وذلك بعد اعتماد الأسماء المرشحة من قبل الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم الدكتور محمد عُمير، أن هذه المبادرة تمثّل محطة مهمة في مسيرة الجمعية التي تُعنى بتقديم الدعم والرعاية لتمكين مرضى الروماتيزم من تجاوز تحدياتهم المرضية وإحداث تغيير إيجابي في حالاتهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر 92 عملية تغيير مفصل ركبة بشراكة بين «العربي» و«الدرعية» و«روماتيزم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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