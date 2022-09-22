اخبار الرياضه السعوديه رينارد أمام اختبار الإكوادور

محمد بن مسعود - الدمام - ينهي مدرب المنتخب السعودي الأول رينارد تحضيراته الفنية لمواجهة الإكوادور ودياً غداً الجمعة عند الساعة التاسعة مساء على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022، والتي ستنطلق في شهر نوفمبر القادم.

وسيجري المدرب رينارد مناورة كروية في الحصة التدريبية مساء اليوم على ملعب منتجع لافينكا، وسيحدد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي الأول أمام منتخب الإكوادور على هامش المعسكر المقام في مدينة أليكانتي الإسبانية.

ويسعى المدرب رينارد للاستفادة من اللقاء الودي أمام الإكوادور بخلق المزيد من الانسجام بين اللاعبين والاستقرار على العناصر التي سيعتمد عليها في المونديال القادم.

وتشهد تدريبات الأخضر على ملعب منتجع لافينكا روحاً معنوية مرتفعة وإصراراً كبيراً من اللاعبين في تقديم كل ما بوسعهم من أجل الحضور القوي في مونديال 2022.

مستجدات الأخضر:

الاستفادة من ودية الإكوادور

معنويات مرتفعة في المعسكر