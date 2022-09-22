تقويم التعليم توضح آلية حل مشكلة رسالة عدم سدود رسوم الاختبارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب آلية حل مشكلة رسالة عدم دفع المقابل المالي لأداء الاختبارات.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال طالب قال فيه “قدمت وسددت المقابل المادي والمفروض يتم تأكيد الحجز ولكن تظهر رسالة عدم دفع المقابل المالي.. ما الحل؟

وأجابت الهيئة بقولها “بعد السداد؛ يرجى الانتظار لحين اكتمال العملية من قبل البنك خلال 24 ساعة”.

وأضافت هيئة تقويم التعليم “في حال استمرار المشكلة؛ يمكنك رفع بلاغ بتفاصيل الحالة للدعم الفني من خلال الرابط https://support.etec.gov.sa “.

وفي وقت سابق، حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتفصيل خطوات خدمة تسديد رسوم الاختبار عن طريق البطاقات البنكية أو الائتمانية عبر موقع المركز الوطني للقياس (اضغط هنا).

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وأوضحت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن خدمة تشديد رسوم الاختبار عن طريق البطاقة البنكية والائتمانية هي خدمة تمكن المستفيد من سداد رسوم الاختبار المسجل عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس من خلال “مدى، فيزا”، ماستركارد”.

وتشمل خطوات تنفيذ الخدمة ما يلي:

– تسجيل الدخول في موقع المركز الوطني للقياس

– اختبار الاختبارات المسجلة

– الضغط على تسديد أسفل الاختبار الذي يرغب المستفيد بسداده

– اختيار طريقة الدفع “البطاقات الائتمانية / مدى”، ثم التالي.

– إدخال معلومات البطاقة ثم “دفع”.