أنغامي تحتفي بالمواهب السعودية المحلية بتقديم محتوى مخصص لليوم الوطني مع تجارب فريدة ومفاجآت شيّقة

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مستخدمو أنغامي في المملكة العربية السعودية على موعد مع يوم حصري ومخصص من المفاجآت الموسيقية والترفيهية في اليوم الوطني لهذا العام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 سبتمبر 2022: بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـثاني والتسعين، أعلنت أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ANGH) عن مشاركتها باحتفالات الشعب السعودي بتقديم تجربة استخدام مخصصة تشمل إنشاء صفحة رئيسية حصرية، وأغانٍ لكبار الفنانين السعوديين، ولايڤ راديو يُبثّ طيلة اليوم الوطني السعودي.

وتدعم أنغامي قطاع الموسيقى المتنامي بسرعة في المملكة من خلال تزويد مستخدميها الذين يزيدون عن 70 مليون بتجارب هادفة وميزات مبتكرة مع التركيز على التزامها تجاه المجتمع المحلي.

وستظهر لمستخدمي أنغامي في المملكة في اليوم الوطني أيقونة تطبيق خاص للاحتفال بهذه المناسبة. كل ما عليهم فعله هو النقر عليها لتظهر لهم رسالة احتفالية خاصة باليوم الوطني، إلى جانب مجموعة من أغاني اليوم الوطني وأغانٍ وطنية أخرى. كما ستكون هناك عروض خاصة باليوم الوطني السعودي، مع التركيز على كبار الفنانين المحليين والموسيقى السعودية بما يتناسب مع شعار اليوم الوطني لهذا العام “هي لنا دار”.

وسيشهد اللايڤ راديو المخصص لليوم الوطني السعودي بثاً مباشراً متواصلاً لمدة 6 ساعات، يبدأ بعد صلاة الجمعة، ويستضيف توب الفنانين والموسيقيين السعوديين، حيث يعزفون مقطوعات متنوعة من الموسيقى السعودية الشعبية على المنصة.

وفي هذا الصدد، قال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في أنغامي: “يشرفنا أن نساهم في احتفال الكثير من المواطنين السعوديين بثقافتهم من خلال الموسيقى والترفيه، فقد أصبح الفنانون السعوديون أكثر شهرة على الساحة العالمية، لكننا مهتمون في اليوم الوطني على وجه الخصوص لكونه فرصة مميزة لدعم وتمكين الفنون والمواهب المحلية أمام المستخدمين المحليين، من أمثال طارق عبد الحكيم ومحمد عبده إلى مغني الراب السعودي ’ميكانيبالز‘ ومغني البوب السعودي ’أيون‘ والمغنية السعودية ’طمطم‘. ونأمل أن يستمتع مستخدمينا بعروضنا الحصرية وما أعددنا لهم من مسابقات ومفاجآت في اليوم الوطني”.

وستُصدر أنغامي، منصة بث المحتوى الموسيقي والترفيهي الموثوقة في المنطقة، قريباً تقريراً يبيّن التوجهات الموسيقية في أرجاء المملكة ويوضّح تزايد الاهتمام بالترفيه والموسيقى والثقافة.

تواصل أنغامي تفانيها في تقديم تجارب تركز على ترفيه مستمعيها، وتسخّر التكنولوجيا لتحقيق ذلك ولتعزيز مكانتها كمنصة بث للموسيقى والترفيه تخدم شريحة واسعة من مختلف الثقافات.

قم بتنزيل التطبيق قبل 23 سبتمبر للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الفريد عبر الإنترنت. يُمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الموقع: www.anghami.com.

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Source almnatiq

