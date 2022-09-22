طبيب “الاتحاد” يسعى لتجهيز “رومارينهو” للكلاسيكو

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يعمل الطبيب الجزائري لنادي الاتحاد، علي يقدخ، على تجهيز المحترف البرازيلي بصفوف الاتحاد رومارينهو. ويُخضع الطبيب الجزائري اللاعب البرازيلي لعلاج مُكثف قبل أن يُخضعه لأشعة رنين خلال اليومين المقبلين؛ لملاحظة تحسن اللاعب. ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن.

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