Visa ومصرف الراجحي يعلنان عن الفائزات بمنح النسخة الأولى لمبادرة “هي التالية” في المملكة العربية السعودية

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– الإعلان عن الفائزات الأربع ضمن مبادرة “هي التالية” (She’s Next) من Visa خلال حفل مخصص لتوزيع الجوائز

– تسلمت كل من الفائزات من رائدات الأعمال من مالكات الشركات الصغيرة في المملكة العربية السعودية منحة مالية قدرها 10 آلاف دولار إضافة إلى تدريب مهني لعام كامل من IFundWomen

– لجنة تحكيم مستقلّة اختارت الفائزات الأربع بعد عملية فرز شملت 30 طلباً قدمتها رائدات أعمال من المملكة عبر مجموعة واسعة من القطاعات بدءاً من المنسوجات والتعليم والمأكولات والمشروبات وصولاً إلى الخدمات المهنية والجمال والعافية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 18 سبتمبر 2022: أعلنت شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، والمسجلة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، عن أسماء الفائزات ضمن برنامج “هي التالية” (She’s Next) للمنح، وذلك خلال الحفل الذي أقامته الشركة لتوزيع جوائز المبادرة في نسختها الأولى في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع مصرف الراجحي.

وفي إطار هذه المبادرة، ستتلقى أربع رائدات أعمال منحاً مالية قدرها 10 آلاف دولار لكل منهن، بالإضافة إلى المشاركة ببرنامج للتدريب والإرشاد المهني والمقدّم من IFundWomen لتمكينهن من ترقية أعمالهن وتطويرها عبر التركيز الإعلامي وتكوين شبكة من العلاقات المهنية الهامة. وقد أقيم الحفل في المقر الرئيسي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الجهة المستضيفة والداعمة لجائزة برنامج “هي التالية” في المملكة العربية السعودية.

تمّ اختيار الفائزات الأربع بعد عملية فرز شملت أكثر من 30 طلباً قدمتها رائدات أعمال من المملكة العربية السعودية عبر مجموعة واسعة من القطاعات بدءاً من المنسوجات والتعليم والمأكولات والمشروبات وصولاً إلى الخدمات المهنية والجمال والعافية. وجاء اختيار الفائزات بناءً على معايير عدة شملت تطور مسيرتهن في ريادية الأعمال؛ وقوة ونجاعة أعمالهن؛ وحضورهن الرقمي وقدرتهن على حل المشكلات.

وشملت لجنة الحكم كلاً من علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان؛ وملك الصفار، مدير عام شركة Visa في مملكة البحرين ورئيس شبكة Visa النسائية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ ونايف العنزي، مدير إدارة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصرف الراجحي؛ والجوهرة القحطاني، مديرة شبكة فروع السيدات في مصرف الراجحي؛ وأفنان البابطين، مدير إدارة ريادة الأعمال النسائية في “منشآت”؛ وعبد الرحمن السماعيل، مدير تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء القدرات في “منشآت”.

وعبر المشاركة في البرنامج، اكتسبت كافة رائدات الأعمال إمكانية الوصول إلى رؤى عملية لشخصيات نسائية ريادية في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تزويدهن بالأدوات القيمة والموارد التعليمية، بما في ذلك منصة مهارات الأعمال العملية، اللاتي يحتجنها لتنمية أعمالهم وتطويرها.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي: “في عالم تواجه فيه الشركات التداعيات المتواصلة لجائحة كوفيد-19 علاوة على التضخم الحالي، تستمر المشروعات التي تديرها السيدات في إثبات صلابتها أمام هذه العقبات، مبشرة بمستقبل واعد لأعمالهن”.

وأضافت: “تؤمن Visa بجهود رائدات الأعمال وتفانيهن في مشروعاتهن والإسهام في تطوير مجتمعاتنا. ونحن نفخر بدعم هذه المجموعة من رائدات الأعمال وتسليط الضوء عليهن من خلال مبادرة ’هي التالية‘ She’s Next، والتي نطلقها لأول مرة في المملكة العربية السعودية. وبينما لم تكتف المشاركات في المبادرة بكسر الكثير من الصور النمطية المتعلقة بطبيعة مجالات المشروعات التي تديرها النساء، فقد كشفن أيضاً عن قدرات على تنمية أعمالهن والارتقاء بها نحو آفاق غير مسبوقة. ونتقدّم في Visa بأطيب التهاني للفائزات الأربع ونتطلع لدعمهن من خلال هذه الجوائز والمنح التدريبية للاستمرار في العمل والازدهار خلال هذه الظروف غير المسبوقة”.

الفائزات الأربع بنسخة المملكة العربية السعودية من مبادرة “هي التالية” لعام 2022 هنّ:

1. آمنة القرينيس، اسم المشروع: استديو آمنه وسمارتيستا، منصة إلكترونية توفر أدوات تصميم وتسويق للمصممين والمصورين والهاوين بتفاصيل مختلفة وذات ميزة تنافسية عالية

2. آسية اليوسف، اسم المشروع: بروتين، تطبيق إلكتروني يقدم وصفات صحية وبرامج تدريبية بسيطة مؤتمتة ذات أداء عالي للمساعدة على مكافحة السمنة والحفاظ على الصحة والرشاقة

3. دينا شبيب، اسم المشروع: اتجاه للتدريب والاستشارات، مؤسسة اجتماعية ملتزمة بالاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه

4. هديل العباسي، اسم المشروع: أستطيع التحدث بالعربية (ICTA)، مركز يوفر حلول تعليمية فريدة لجميع من يرغب بتحدث وتعلم اللغة العربية

يذكر أن اثنتين من الفائزات الخمس ستشاركان بفعالية افتراضية سيتم تنظيمها من قبل Visa وفوربس الشرق الأوسط تحت عنوان “مبادرة هي التالية: تسليط الضوء على رائدات الأعمال في الشرق الأوسط”. وسيضم الحفل مجموعة من رائدات الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب ليتحدثن عن استراتيجياتهن ومقترحاتهن لسد الفجوة ما بين الجنسين وتعزيز جهود تمكين المرأة.

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Source almnatiq

