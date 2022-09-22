أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يشاركُ في المائدة المستديرة حول تعليم الفتيات في النيجر

︎ . المناطق_واس شاركَ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه – أمس – في أعمال المائدة المستديرة التي دعت لها جمهورية النيجر بعنوان: “ضمان نجاج تعليم الفتيات في النيجر” وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويهدف – هذا اللقاء- إلى حشد الدعم اللازم من قبل الشركاء لتمكين الفتيات في المناطق الريفية في النيجر من مواصلة التعليم في ظروف جيدة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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