سمو وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلند

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلندي دون برامودويناي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.



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Source akhbaar24

