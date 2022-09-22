البحرين ترحب بوساطة المملكة في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

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رحبت مملكة البحرين بجهود المملكة بدعم ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونجاحها في الإفراج عن 10 أسرى في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن جهود وساطة المملكة في الإفراج عن الأسرى بالتعاون مع حكومتي روسيا وأوكرانيا، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم، واحدة من المبادرات الدبلوماسية والإنسانية الرائدة لولي العهد في الحرص على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالوسائل الدبلوماسية.

وأعربت الخارجية البحرينية عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة نقلة نوعية في إنجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وإنهاء الحرب ووقف تداعياتها الإنسانية، وتعزيز الأمن والسلام الدولي، في ضوء التقدير العالمي للدبلوماسية السعودية الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ونجحت مبادرة ولي العهد في الإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.





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Source akhbaar24

