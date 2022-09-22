عقوبات صارمة لمتلاعبي القدوم البري بالعمرة - #عاجل

توعدت وزارة الحج والعمرة الشركات المتلاعبة في قدوم المعتمرين عبر المنافذ البرية بعقوبات صارمة، إذ استغلت بعض شركات ومؤسسات العمرة ثغرة للتهرب الضريبي والتلاعب في بيانات وصول المعتمرين، فيما طالبت شركات العمرة المنضبطة في أدائها التشغيلي وزارة الحج والعمرة بالإفصاح عن القرارات المتخذة حيال المتلاعبين وتطبيق النظام بعد إغراقهم السعري للأسواق الخارجية، بهدف الكسب من خلال التحايل وإسقاط النقل من حزمة الخدمات المقدمة، حيث تمكنت تلك الشركات من تغيير بيانات قدوم المعتمرين للحصول على تأشيرات عمرة دون دفع قيمة خدمات النقل والتهرب من أداء قيمة الضريبة المضافة لهذه الحزمة الأساسية من خلال إدخال (قدوم بري) لمجموعات كبيرة جدًا لمعتمرين قادمين من مطارات جاكرتا وكراتشي والهند وبنجلاديش وأوزباكستان.

وتمكنت تلك الشركات والمؤسسات المتحايلة من إصدار تأشيرات عمرة لمعتمريها وفقًا لمعلومات غير صحيحة مدخلة، تتضمن قدوم هؤلاء المعتمرين عبر المنافذ البرية (البطحاء، سلوى، ورفحاء، وحالة عمار)، في أسوأ تلاعب تقني يشهده النظام الآلي لوزارة الحج والعمرة.