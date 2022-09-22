50 فعالية احتفالية بالرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن روزنامة فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، وذلك يومي الخميس والجمعة 22 - 23 من سبتمبر الجاري، في إطار جهودها الهادفة إلى نشر البهجة والسرور في جميع أنحاء المدينة، وتوفير وجهات ترفيهية متنوعة أمام السكان والزوار.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض الدكتور علي الرويلي أن الفعاليات ستقام في 23 موقعًا تتوزع في مختلف أرجاء العاصمة، ليسهل وصول السكان والزوار إليها، بالإضافة إلى تنوع تلك الفعاليات التي يتجاوز عددها 50 فعالية.

وأشار الرويلي إلى أن الأمانة ستنظم «مهرجانات الطرق» في موقعين هما ممشى الفريان ودكة الندى، من الساعة الخامسة مساءً حتى 12 ليلًا، وستشهد فعاليات أبرزها المسرح التفاعلي، الكشافات المضيئة، المعزوفات الوطنية، جلسات بهوية وطنية، العرضة السعودية، منطقة الأطفال، مسيرات الخيل والإبل، جدارية الفسيفساء، غرفة الظلال، عرض الصقور، وسعودي ماجيك شو، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

وتابع: «في 16 حديقة عامة ستقام فعاليات تتضمن المعزوفات الوطنية، تدريب الأطفال على العرضة، جلسات بهوية وطنية، منطقة تصوير ثلاثية الأبعاد، الكشافات المضيئة، وفعاليات أخرى مصاحبة، وذلك في كل من حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، الصفوة، محمد بن قاسم، الشهداء، الروضة، الحديقة الشرقية، العليا، عليشة، البديعة، عكاظ، الياسمين، الملقا، النخيل، ضاحية لبن، والدوح».

وأضاف: «في ديوانيات الغالين ستنظم الأمانة فعالية متحف الأولين، عرض الصقور، ألعاب الطاولة، سؤال ولغز، الراوي، وجبة العشاء، وفعاليات أخرى مصاحبة من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً، وفي مركز المروة الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة، ستقيم أمانة الرياض العديد من الفعاليات أبرزها الرسم الحي، العزف الوطني، التعبير عن الهوية بصورة، ألعاب ترفيهية، ألعاب الواقع الافتراضي، فود ترك، عربة آيس كريم، وجبة عشاء، وفعاليات مصاحبة من الساعة الخامسة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً، كما تنفذ الأمانة فعالية الضوء في ساحة الإمام محمد بن سعود من الساعة الثامنة مساءً حتى الرابعة فجرًا وتتضمن الإضاءات الموجهة وإضاءات التتبع».

وتأتي روزنامة فعاليات أمانة منطقة الرياض في سياق دورها الهادفة إلى تفعيل الأماكن العامة في المدينة خلال المناسبات الوطنية، وتوفير العديد من الوجهات الجاذبة للسكان والزوار، وجعل الفضاء العام نابضًا بالحيوية.