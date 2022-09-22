النطاق اللاسلكي العريض يطال 140 قرية وهجرة - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصدد الاستعانة بشركات متخصصة لتوقيع اتفاقية إطارية مغلقة لتحفيز نشر النطاق العريض اللاسلكي في 140 مدينة وقرية وهجرة موزعة على مناطق المملكة الـ13.

مواجهة التحديات

وبحسب الوزارة فقد انطلقت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في أبريل من عام 2016، حاملة في ثناياها عددًا من الأهداف الاستراتيجية والمستهدفات لاستثمار مكان القوة والارتقاء بمستقبل المملكة العربية السعودية في التخطيط وتأسيس البنية التحتية الرقمية وتطوير السياسات والاستثمار مع التركيز على الاستدامة كمحور أساسي، وأهمية الالتزام الجماعي نحو مواجهة تحديات الطاقة والمناخ الحالية والمستقبلية بصورة ابتكارية وروح من المسؤولية للمشاركة في الجهود الرامية لبناء مستقبل مستدام، يشترك في تحقيق كل ذلك القطاع العام والخاص وغير الربحي أيضًا.

وتقود الوزارة عدة مبادرات تهدف لتنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية ورفع مستوى خدمات الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار وتمكين شركات الاتصالات المرخصة لنشر البنية التحتية للاتصالات في محافظات المملكة، وذلك من خلال تقديم دعم مالي للمشغل الفائز وتطوير الأدوات والأطر التنظيمية والفنية.

المدن والقرى والهجر المستهدفة

1.الرين

2. القويعية

3. الدوادمي

4. السليل

5. عفيف

6. الدرعية

7. الخرج

8. الدلم

9. وادي الدواسر

10. الرياض

11. الأفلاج

12. الحريق

13. حوطة بني تميم

14. المزاحمية

15. ضرماء

16. شقراء

17. الزلفي

18. مرات

19. الغاط

20. المجمعة

21. ثادق

22. حريملاء

23. رماح

24. بحرة

25. الجموم

26. الخرمة

27. الليث

28. جدة

29. الكامل

30. تربة

31. الطائف

32. خليص

33. رابغ

34. مكة المكرمة

35. القنفذة

36. رنية

37. المهد

38. المدينة المنورة

39. ينبع

40. بدر

41. الحناكية

42. وادي الفرع

43. العلا

44. خيبر

45. رياض الخبراء

46. البدائع

47. النبهانية

48. بريدة

49. البكيرية

50. الأسياح

51. عيون الجواء

52. الرس

53. المذنب

54. عقلة الصقور

55. عنيزة

56. ضرية

57. الشماسية

58. البرك

59. القرية العليا

60. رأس تنورة

61. الخبر

62. القطيف

63. الخفجي

64. حفر الباطن

65. النعيرية

66. الجبيل

67. الأحساء

68. الدمام

69. أبقيق

70. رجال ألمع

71. المجاردة

72. بارق

73. طريب

74. الأمواه

75. ظهران الجنوب

76. الحرجة

77. بلقرن

78. النماص

79. تنومة

80. أحد رفيدة

81. خميس مشيط

82. أبها

83. تثليث

84. سراة عبيدة

85. بيشة

86. محايل

87. تيماء

88. تبوك

89. ضباء

90. الوجه

91. أملج

92. البدع

93. السليمي

94. موقق

95. حائل

96. الغزالة

97. سميراء

98. الشنان

99. الشملي

100. الحائط

101. بقعاء

102. رفحاء

103. طريف

104. عرعر

105. العويقيلة

106. هروب

107. فيفا

108. صبياء

109. بيش

110. أحد المسارحة

111. جازان

112. صامطة

113. الريث

114. فرسان

115. ضمد

116. أبوعريش

117. العارضة

118. الطوال

119. الدرب

120. حبونا

121. بدر الجنوب

122. ثار

123. خباش

124. نجران

125. شرورة

126. يدمة

127. المخواة

128. الباحة

129. الحجرة

130. قلوة

131. القري

132. بلجرشي

133. العقيق

134. غامد الزناد

135. بني حسن

136. المندق

137. دومة الجندل

138. القريات

139. سكاكا

140. طبرجل تطوير الأدوات