شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. جارسيا يستقر على بديل أبو بكر في كلاسيكو النصر والاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعة الأولى من اليوم الخميس الموافق 22 من سبتمبر الجاري ضمن عن استقرارا ردودي جارسيا على بديل فينسنت أبو بكر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد.

رودي جارسيا يحدد بُديل أبو بكر مع النصر

وقام رودي جارسيا أمس باختبار مناورة جرت على ملعب نادي النصر، لمعرفة قدرة البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ومشاري النمر، مهاجم درجة الشباب بالعالمي، على تعويض الدولي الكاميروني في

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "الرياضية" السعودية فإن جارسيا، مدرب الفريق، قام بـ تجهيز أكثر من بديل لأبو بكر، تحسبا لغيابه لأي سبب طارئ.

كل ما يخص مباراة النصر والاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

يبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب الجامع بين النصر والاتحاد، وذلك يأتي فيما يلي..

موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي

من المقرر أن يقع النصر في مواجهة قوية أمام الاتحاد مساء الأحد الموافق 2 من شهر أكتوبر القادم، والتي تنطلق في الساعات الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وتقام تلك المباراة التي تجمع بين الاتحاد والنصر في كلاسيكو السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

موقف النصر والاتحاد في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

وفي ذات السياق.. يقع النصر في المركز الرابع برصيد 9 نقاط بعد تحقيقه 3 انتصارات وخسارة واحدة، بينما يرتكز الهلال في الثالث برصيد 10 نقاط بعد تحقيقه 3 فوز أيضًا وتعادل وحيد.