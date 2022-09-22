شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. الراقي يجتمع مع "شركة وسط جدة للتطوير" لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقعنا “السعودية سبورت” فيما يلي أبرز أخبار أهلي جدة اليوم الأربعاء الموافق 21/9، وذلك يأتي فيما يلي..

أعلن نادي أهلي جدة اليوم الأربعاء عن اجتماع "شركة وسط جدة للتطوير"، للبحث مع النادي على الخطط التشغيلية والرياضية للموسم الرياضي الجاري 2022/2023، وجاء ذلك وفقًا لما كشفه الراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي " منصة تويتر، بعدما قام بنشر ما يلي..

الأهلي يجتمع مع "شركة وسط جدة للتطوير

شركة "وسط جدة للتطوير" الشريك الاستراتيجي تبحث مع النادي الأهلي الخطط التشغيلية والرياضية للموسم الرياضي الحالي..

أكد الأهلي:"عقدت شركة "وسط جدة للتطوير"، متمثلة بالرئيس التنفيذي للشـركة سـعادة المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليم، وعددًا مـن كبار المسؤولين مـن شـركة وسـط جـدة للتطوير، اجتماعًـا مـع إدارة النادي الأهلي ممثلا في رئيس مجلس الإدارة المكلف الأستاذ وليـد عبدالرزاق معاذ وعددا من أعضاء مجلس إدارة النادي".

وواصل:" وذلك في مقر أكاديميـة النادي الأهلي، لبحث سبل التعاون والخطط المستقبلية للنادي خلال الموسم الرياضي الحالي".

وأوضح: "ويأتي الاجتماع حرصًا من شركة "وسط جدة للتطوير" والنادي الأهلي، على تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، خلال المرحلة الهامة المقبلة".

وفي سياق آخر.. من المقرر أن يقع الأهلي ضيفًا على جدة في ديربي من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

موعد ديربي الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة

تقام المباراة التي تجمع بين الأهلي وجدة مساء الأربعاء القادم الموافق 5 أكتوبر القادم، على أن تنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجدة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى

ومن المقرر أن تذاع أحداث اللقاء عبر سلمة قنوات الرياضية السعودي، الناقل الحصري لجميع مجريات دوري يلو خلال نسخته الجارية.

تعرف على موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الأهلي في المركز السادس من جدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط فقط لا غير، بعدما حقق فوزين وتعادلين وخسارة واحدة.