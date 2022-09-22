اليوم .. انطلاق استثنائي لمزاد اللوحات الإلكتروني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ينطلق مزاد اللوحات الإلكتروني استثنائيًّا الخميس، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92. ويمكن الحصول على اللوحات الإلكترونية المميزة عبر منصة أبشر من خلال الرابط التالي http://mazad.absher.sa . أحرف مميزة: أحرف مميزة: وتحمل اللوحات الإلكترونية المميزة أرقامًا وأحرفًا استثنائية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مثال على ذلك أحرف “ق م هـ، ب ل د، د ا ر”. Advertisements أخبار قد تهمك

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