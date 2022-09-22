غلوم مراقبًا في عربية السيدات لكرة السلة بتونس

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك المراقب الدولي فاضل غلوم عضو لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة السلة، في مراقبة مباريات بطولة الأندية العربية للسيدات لكرة السلة والمقامة حاليًا في تونس وتستمر حتى يوم 28 سبتمبر الحالي، وكذلك يتواجد بصفته عضوًا في اللجنة الفنية.

وتأتي مشاركة غلوم، بناءً على التكليف الصادر من الاتحاد العربي لكرة السلة، بعد تميزه في مراقبة المباريات الخارجية سواء على الصعيد الآسيوي والعربي والخليجي طيلة الفترة والسنوات الماضية.

وجاء اختيار غلوم كدليل قاطع على الكفاءات البحرينية للمشاركة في هذه البطولة المهمة، ليؤكد السمعة الكبيرة التي تحظى بها الكوادر البحرينية السلاوية في المحافل الخارجية. والتكليف العربي لغلوم يأتي استمرارًا لسلسلة النجاحات التي يحققها سلك التحكيم البحريني، عبر تواجد كوادره المختلفة في كافة الاستحقاقات والبطولات والكبرى، نظير ما اكتسبته من ثقة على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والقارية والدولية بأدائها المميز والمشهود له بالكفاءة.

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