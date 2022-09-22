اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 299 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الفحوصات التي بلغ عددها 3544، أظهرت تسجيل 396 حالة جديدة قائمة بفيروس كورونا، كما تعافت 299 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 673055.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 2667 حالة، منها 7 حالات تخضع للعلاج بالمستشفى وحالتين تحت العناية.

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