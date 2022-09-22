الأهلي يحقق الانتصار الأول على حساب الاتحاد.. والدير يتجاوز البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق الأهلي انتصاره الأول في الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022/‏‏2023، وذلك عندما نجح في الفوز على حساب نظيره فريق الاتحاد بنتيجة 30/‏‏27، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس الأربعاء في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من المسابقة، والذي أقيم على صالة اتحاد اليد بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم. وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم الأهلي بواقع 16/‏‏12.

ورفع الأهلي رصيده إلى 5 نقاط من مباراتين (انتصار وتعادل)، بينما وصل الاتحاد إلى 5 نقاط هو الآخر من ثلاث مباريات (انتصار وخسارتان).

وبالعودة إلى المباراة فقد كانت البداية متكافئة بين الفريقين بتركيزهما على الجانب الهجومي في الثلث الأول من الشوط، بينما نجح الأهلي بعد الدقيقة العاشرة في أخذ الأسبقية والتقدم بفارق 3 أهداف، مستفيدًا من تركيزه الدفاعي والسرعة التي اعتمد عليها إضافة إلى فارق الإمكانات، وهو ما سمح للفريق البقاء متقدمًا حتى نهاية الشوط بفارق 4 أهداف.

وفي الشوط الثاني ضغط الاتحاد بقوة بهدف العودة إلى المباراة عن طريق الهجوم السريع، والاستفادة من حالات النقص العددي التي تعرّض لها لاعبو الأهلي في الشوط الثاني على وجه الخصوص، وهو ما ساعد الاتحاد على العودة وتقليص الفارق وصولاً إلى هدف وحيد، إلا أن خبرة الأهلي والإمكانات التي يتمتع بها الفريق إلى جانب تألق الحارس عبدالله الزيمور في الأوقات المهمة أعاد التقدم للأهلي بفارق ثلاث أهداف، وهو ما انتهت عليه المباراة.

وفي المباراة الثانية واصل الدير انتصاراته في الدور التمهيدي، وذلك عندما نجح في الفوز على حساب فريق البحرين بنتيجة 36/‏‏31، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم الدير بواقع 19/‏‏15، ليرفع الدير رصيده إلى 6 نقاط، بينما تعرّض البحرين للخسارة الثالثة له في الدور التمهيدي.

مباراتا اليوم

وتستكمل مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد، إذ تُقام مباراتان على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات بأم الحصم، فيلتقي في المباراة الأولى فريق باربار مع نظيره فريق توبلي في الساعة 5:30، بينما تجمع المباراة الثانية بين فريق النجمة ونظيره فريق سماهيج في الساعة 7:15.