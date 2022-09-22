من سيظفر بلقب «سوبر» كأس المرحوم الشيخ محمد بن عبدالرحمن؟

العدد 12220 الخميس 22 سبتمبر 2022 الموافق 26 صفر 1444
تترقب جماهير وعشاق لعبة كرة السلة مساء اليوم الخميس المواجهة المرتقبة والمثيرة لبطولة السوبر على كأس المرحوم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة، والتي تجمع قطبي كرة السلة البحرينية فريقي المنامة بطل دوري زين والأهلي بطل كأس خليفة بن سلمان، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتُقام هذه البطولة التي تمت تسميتها باسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة، كونه أحد الرموز للعبة التي أسهم فيها بعطائه وجهوده إلا محدود، بجانب عمله في قيادة رئاسة الاتحاد وقبلها رئيسًا لجهاز كرة السلة بنادي المحرق، وغيرها لكل ما يتعلق بلعبة كرة السلة البحرينية، وإن تسمية البطولة هو تكريم لذلك العطاء الذي لن يُنسى بين الرياضين وخصوصًا محبّي ومنتسبي للعبة كرة السلة.
لا شك إن المواجهة سيشهد لها حضور جماهيري غفير من مشجعي الفريقين وأيضا لمحبي الكرة البرتقالية، لمتابعة مواجهة قطبي اللعبة البحرينية خصوصًا، وان المنامة يعتبر هو الأكثر تتويجًا بهذا اللقب (4 مرات)، فيما الأهلي وله (3 ألقاب)، الامر الذي سيسعى كل منهما بالظفر بلقب الكأس الذي يعتبر أولى ألقاب الموسم السلاوي الجديد، كما ان تخصيص جوائز نقدية قيمة للاعبين منها أفضل لاعب، والهداف لأعلى مسجل للنقاط، وهداف الرميات الثلاثية، هذا ما سيعكس على ارتفاع نسبة المنافسة بينهم من أجل الفوز بها في المواجهة المرتقبة، فمن سيظفر بلقب سوبر كأس المرحوم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة؟
المصدر: هشام جعفر
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