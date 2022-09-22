قرعة «خليجي 25» البصرة أكتوبر المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن قرعة بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» ستقام خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل في محافظة البصرة.

وأوضح درجال في تصريح صحفي له أمس أن القرعة ستقام بمشاركة ممثلي المنتخبات الخليجية الثمانية المشاركة في البطولة المرتقبة والمقررة من السادس من يناير وحتى التاسع عشر منه.

وأكد أن الأمور تسير كما هو متوقع وقال: «البطولة ستقام بقوة في البصرة ولا سيما أن هناك دعمًا وتعاونًا متواصلين من قبل رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم وأعضاء المكتب التنفيذي».

وأشار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى أن ملعب الميناء وصل مراحل متقدمة من العمل المتواصل وباقي المنشآت في البصرة جاهزة لاستضافة «خليجي 25»، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسك العراق بحق استضافة البطولة، خصوصًا أن هناك وقتًا كافيًا لتنظيم بطولة استثنائية.

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