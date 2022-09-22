سلة «غزال» البحرين تواصل عروضها القوية بدوري زين السلاوي

محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق البحرين في تحقيق انتصاراته المثيرة حينما تغلب على فريق المحرق بنتيجة (67/‏76) خلال مواجهتهما التي أقيمت مساء أمس «الأربعاء» ضمن منافسات الدور التمهيدي لحساب ختام الجولة الثانية لدوري زين البحرين لكرة السلة.

وتمكنت سلة الغزال الأخضر بأدائه الجميل من كيفية التعادل بسير اللقاء لصالحه متفوقًا بعناصره بوجود محترفه الأمريكي واين شيزم الذي لعب دورًا في الشقّين الهجومي والدفاعي مما أوسع فارق تقدمه حتى مع نهاية الربع الثالث إلى 18 نقطة، بعكس منافسه ذيب المحرق الذي يخوض مواجهته الثانية من دون لاعب أجنبي محترف، الأمر الذي كلفه عبئًا على عناصره المحليين وسط محاولات في قلب نتيجة تأخرهم للنتيجة التي تقلصت في بعض الأوقات إلى 10 نقاط مع آخر 4 دقائق في الربع الأخير الرابع، إلا أن الأمور بقيت حتى نهاية اللقاء بتقدم البحرين محققًا فوزه الثاني على التالي منذ انطلاقة مشواره، فيما المحرق هي خسارته الأولى بعد أن كسب فوزه الأول في الجولة الماضية.

وشهدت نتائج الأشواط الأربعة على النحو التالي: (24-20 البحرين، 20-13 البحرين، 20-13 البحرين، 21-12 المحرق)، وبرز من البحرين المحترف واين شاين 34 نقطة، وعلــي أصغر 13 نقطة، فيما برز من المحــرق علي جعــفر 23 نقطــة، بـدر عبدالله جاسم 12 نقطة.