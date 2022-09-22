أمريكي وروسيّان يتوجّهون إلى محطة الفضاء الدولية

توجّه ثلاثة رواد فضاء هم أمريكي وروسيان، أمس الأربعاء، إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تشكّل فرصة تعاون نادرة الحصول في خضم التوترات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وانطلق الأمريكي فرانك روبيو من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وسيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين من وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، بواسطة صاروخ سويوز من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان عند الساعة 13:54 بتوقيت غرينتش.

وروبيو هو أول رائد فضاء أمريكي يتوجّه إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة صاروخ روسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وبعد رحلة الأربعاء، من المقرر أن تسافر آنا كيكينا، رائدة الفضاء الروسية الوحيدة في الخدمة الفعلية، إلى محطة الفضاء الدولية مطلع أكتوبر بمركبة «كرو دراغون» من شركة «سبايس إكس» الأمريكية.

وستكون كيكينا خامس رائدة فضاء روسية محترفة تذهب إلى الفضاء وأول امرأة تطير بمركبة فضائية تابعة لشركة الملياردير إيلون ماسك.

ومع هاتين الرحلتين المقررتين، يسعى رواد الفضاء الروس والغربيون على السواء للابتعاد عن الصراع المحتدم على الأرض، لا سيما أولئك الذين يتعيّن عليهم الذهاب إلى المدار.

وكثمرة تعاون بين الولايات المتحدة وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية وروسيا، قسّمت محطة الفضاء الدولية إلى قسمين؛ أمريكي وروسي.