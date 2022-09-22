فنانة أسترالية تودّع الملكة إليزابيث برسمها على رمال البحر

محمد بن مسعود - الدمام - العدد 12220 الخميس 22 سبتمبر 2022 الموافق 26 صفر 1444
كرّمت الفنانة الأسترالية سو نورمان، الملكة إليزابيث الثانية، بطريقتها الخاصة عبر نقش يُظهر الراحلة على رمال شاطئ برايتون بمدينة أديلايد جنوب أستراليا.
وألقى نحو 250 ألف شخص الاثنين نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث في قاعة وستمنستر بلندن، إلا أن نورمان وكثير من الأستراليين لم يتمكنوا من القيام بذلك، الأمر الذي جعل الفنانة تعمل على إنشاء رسم للراحلة على الرمال، ودعوة الراغبين في تأبين الملكة للحضور إلى الموقع.
وفي حديث لموقع «سكاي نيوز عربية» قالت الفنانة الأسترالية، إنها فكرت في هذا الرسم تكريمًا للملكة إليزابيث الثانية، باعتبارها نموذجًا تاريخيًا رائعًا.
وأضافت نورمان، أنه قبل المضي قدمًا في الرسم، ناشدت متابعيها الراغبين بإحضار الزهور بالحضور صباحًا مع إنشاء مساحة خاصة حتى يمكن غسلها بالماء مع مدّ البحر، وكان شرطها ألا تكون بلاستيكية أو مطاطية.
وعلى ضوء الشمس في العاشرة صباحًا، وعلى نظر من مئات المواطنين المتراصين على الشاطئ، نفذت نورمان الرسم الذي استغرق 3 ساعات كاملة.
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