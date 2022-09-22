الشيف بشمي من أفضل 100 طاهٍ على مستوى العالم

محمد بن مسعود - الدمام - حصدت الشيف تالا بشمي تصنيفًا من أفضل 100 شيف على مستوى العالم من قبل جائزة «دا بيست شيف» في نسختها السادسة، التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد على مدار ثلاثة الأيام الماضية.

وقد حصدت بشمي – وهي الطباخ العربي الوحيد – التصنيف 93 في الجائزة الدولية المدعومة من (Perlage).

وقد اشتملت المسابقة العالمية التي أقيمت في 18 و19 و20 سبتمبر الجاري فعاليات تذوّق الطعام العالمية، ومؤتمر «عندما يلتقي الغداء مع العلم»، كما تم في حفل ختامي توزيع الجوائز الكبرى (GALA) والفائزين بجوائز خاصة.

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