شكرا لقرائتكم خبر أركان «القهوة السعودية.. عادات وسلوم» تسجل حضورها بالمجمعات التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مبادرة «عام القهوة السعودية 2022» حضورا لافتا في مجمعات تجارية بثلاث مناطق في المملكة، الرياض وجدة والظهران، وذلك من خلال أركان تعريفية تم تصميمها تحت عنوان «القهوة السعودية.. عادات وسلوم» لتقدم القهوة السعودية للزوار بمختلف شرائحهم، إضافة إلى محتوى غني عن قيمتها الثقافية.

وتتكون الأركان من منطقة لتحضير القهوة السعودية وتقديمها بأنواعها المختلفة، مع عرض لفيلم «عادات وسلوم» من بطولة الفنان القدير محمد الطويان.

وفي «منطقة الحكواتي» المتمثلة في «خيمة بدوية» تروى حكاية تفاعلية تستهدف الأطفال، التي يحكى من خلالها تاريخ القهوة السعودية ومكوناتها وطرق تحضيرها وصولا إلى كيفية تقديمها للضيوف، مع توفير فرصة التصوير في الخيمة، إلى جانب منطقة «التلوين والألعاب التفاعلية» التي تتضمن طاولات مخصصة للأطفال تعرّفهم بالقهوة السعودية وعاداتها عبر ألعاب تفاعلية وقصة قصيرة مصورة لتلوينها.

كما وفرت الأركان مطبوعات راعت في تصميمها هوية مبادرة «عام القهوة السعودية 2022»، التي اشتملت على «أكواب تقديم القهوة»، وتوزيع بطاقات «تحدي العائلة» على الأطفال متضمنة عبارات مرتبطة بالقهوة السعودية.

وتأتي أركان القهوة ضمن مجموعة من الأنشطة المرتبطة بحملة «القهوة السعودية.. عادات وسلوم» التي أطلقتها وزارة الثقافة لتكثيف الرسائل الأساسية لمبادرة «عام القهوة السعودية»، وتضمنت الحملة فيلما قصيرا يحكي العادات والتقاليد المرتبطة بالقهوة السعودية، عرض في 95 دار عرض سينما بمختلف مناطق المملكة.