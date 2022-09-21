برامج تدريبية تنتهي بالتوظيف في نادي الإبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لبحث إمكانية استفادة نادي الإبل من البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف في التخصصات التي تلبي احتياجاته، وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض مذكرة تعاون مع نادي الإبل بهدف التنسيق لإتاحة فرص التدريب التعاوني لمتدربي ومتدربات نادي الإبل بمرافق ومنشآت المؤسسة بحسب التخصصات المتفق عليها ووفق الإمكانيات المتاحة، والتنسيق لإعداد البرامج التدريبية والتطويرية المتوافقة مع احتياجات نادي الإبل حسب أنظمة ولوائح خدمة المجتمع والتدريب المستمر لدى المؤسسة، والبحث عن إمكانية الاستعانة بالفرق الكشفية ومنسوبي ومنسوبات التدريب التقني الراغبين في التعاون في تنظيم الفعاليات والمهرجانات والمسابقات التي ينظمها نادي الإبل.

ووقع الاتفاقية من جانب التدريب التقني والمهني نائب محافظ المؤسسة لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله مرزوق، والمدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني.

وأفاد آل مرزوق أن هذه المذكرة تأتي انطلاقًا من دور المؤسسة وحرصها في تفعيل الشراكة والمسؤولية المجتمعية، ودعم سياسات التكامل بين القطاعات، مشيرا إلى أن المجالات المذكورة في الاتفاقية تخدم شريحة كبيرة من المتدربين لتأهيلهم لسوق العمل، بما يتوافق مع تطلعات القيادة.

فيما قال القحطاني «إن الاتفاقية تصب في اتجاه دور النادي في تعزيز المعرفة وتحقيق أسس رؤية 2030 في التكامل بين الجهات ذات العلاقة لبناء قاعدة معرفية وتوسيع نطاق الاستفادة بين الكيانات والمنشآت بما فيها من كوادر وتنمية فرص العمل. واتفق الجانبان على ترشيح أعضاء لجنة تنفيذية من قبل الطرفين للبدء بتنفيذ أوجه التعاون ومتابعة تنفيذ مواد وبنود هذه المذكرة لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.

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