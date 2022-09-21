إيقاف محتالين نفذوا 17 عملية نصب مالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية و3 مواطنين لتنفيذهم 17 عملية احتيال مالي الكترونية، بنشر إعلانات وهمية لشركات متخصصة في بيع المعدات الثقيلة وتكرار عملية البيع لأكثر من ضحية وتسلم الدفعات عبر 5 حسابات بنكية. وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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